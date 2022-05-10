Жителя Прикамья обвиняют в заведомо ложном доносе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

29-летнему жителю Чернушки грозит до трех лет лишения свободы по обвинению в заведомо ложном доносе, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Соответствующее уголовное дело направлено в суд следствием межмуниципального отдела МВД «Осинский».В апреле 2021 года чернушинец обратился в полицию с заявлением о хищении его автомобиля стоимостью более 900 тысяч рублей, который был припаркован возле кафе на трассе в районе с. Барда. Сообщение гражданина приняли в установленном законом порядке, заявителя предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.Комплекс оперативных мероприятий не подтвердил факт хищения машины. Полицейские установили, что молодой человек, будучи пьян, вел автомобиль, в одном из населенных пунктов Осинского городского округа заснул за рулем и совершил наезд на опору пешеходного знака. Чтобы скрыть этот факт, он на попутной машине уехал с места ДТП в обратном направлении. Затем, надеясь избежать лишения права управления транспортным средством, решил сообщить в полицию о якобы угоне. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.