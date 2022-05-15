Пермь примет Суперфинал «Золотой шайбы»

13.53 Вторник, 17 мая 2022
Пермский край: новости дня
Главный турнир Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов пройдет с 26 по 28 мая.

Участие в турнире примут 16 команд. Все они прошли долгий путь, включая победы на региональных этапах, а затем и в своих дивизионах, которые были образованы по географическому принципу. Титулы сильнейших они разыграют в 4 возрастных категориях: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 г.р. В борьбу за них вступят 16 команд.

Пермский край в Суперфинале представит «Легенда» («Спортивная школа Свердловского района» г. Перми). Ребята поборются за почетный трофей в группе хоккеистов 2011-2012 г.р.

Матчи Суперфинала стартуют 26 мая в УДС «Молот. Поддержать ребят приедет 3-кратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Торжественное открытие состоится в 15:00, вход свободный.

Кульминацией соревновательных дней станет проведение «Матча звезд», где команда Пермского края «Губерния» встретится с командой «Красные звезды». Матч пройдет в УДС «Молот» 28 мая в 19:00 (вход свободный).

Напомним, право принимать соревнования Пермский край получил в 2020 году благодаря успешному проведению Суперфинала хоккеистов 2009-2010 гг. рождения. Работа региона в организации соревнований получила высокую оценку Минспорта России. По его итогам была достигнута договоренность о проведении решающих этапов в Перми ежегодно.

Отметим, в этом сезоне соревнования «Золотой шайбы» проходят под эгидой новой организации – Континентальной детской хоккейной лиги. В ее задачи входит не только непосредственное проведение турниров, но и осуществление мер поддержки, в том числе поощрение лучших тренеров и содействие в развитии материально-технической базы команд в территориях. Спортивный департамент КДХЛ расположился в Пермском крае, на базе региональной федерации хоккея. Опыт Прикамья по развитию детского хоккея будет использован и тиражирован в другие регионы.

«Для нас хоккей не только базовый вид спорта, но и один из самых динамично развивающихся. Уверен, что в ближайшие 3-4 года регион ждет прорыв в хоккее. Мы видим, что увеличивается число новых детских хоккейных команд. В том числе это связано с появлением новых площадок для тренировок и созданием условий для занятий спортом», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, в 2022 году в Пермском крае запланировано строительство хоккейных коробок в Барде, Соликамске, Губахе, два таких объекта будет возведено в Кишерти.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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