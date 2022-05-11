В Прикамье перспектива уголовного преследования стала для директора ООО стимулом для погашения долгов

09.59 Вторник, 17 мая 2022
Пермский край: новости дня
После возбуждения уголовных дел в отношении директора пермская организация полностью рассчиталась с многомиллионными долгами.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находилось сводное исполнительное производство о взыскании различных категорий долгов с ООО «Ухтамонтажавтоматика». Организация, осуществляющая деятельность по производству электромонтажных работ, имела не исполненные финансовые обязательства на общую сумму более 21 млн рублей, из них 11 млн — задолженность по налогам.

Директор ООО «Ухтамонтажавтоматика» неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, однако никаких мер к погашению долгов организации не предпринимал. Так как предусмотренные действующим законодательством способы понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов не оказали на него должного воздействия, дознавателем службы было возбуждено 5 уголовных дел по ст. 315 УК РФ.

В ходе предварительного расследования, получив статус подозреваемого, руководитель ООО «Ухтамонтажавтоматика» нашел возможность рассчитаться со всеми взыскателями, выплатив им в общей сложности более 21 млн рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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