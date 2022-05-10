На Пермском центральном кольце обустраивают остановку «Кабельная»

16.36 Понедельник, 16 мая 2022
Пермский край: новости дня
В краевой столице с 17 мая на кольцевом железнодорожном маршруте появится остановка «Кабельная». Станцию запустили по просьбам жителей.

Напомним, пермское наземное метро работает с 30 апреля. И от жителей, в особенности правобережья Камы, поступают просьбы об устройстве дополнительных остановок. Так что теперь на Кабельной в срочном порядке укладывают плиты временной пассажирской платформы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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