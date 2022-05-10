В Перми появится памятник Александру II
Пермский край: новости дня
Городской Совет по топонимике обсудил предложения по установке трёх новых памятных объектов на территории города.
Одобрена инициатива «Пермэнерго» по установке на «Аллее доблести и славы» плиты с надписью «1922 год. Образованы Пермские городские электрические сети». С помощью мемориальной доски будет увековечена память о главном санитарном враче РСФСР и России Евгении Беляеве.
Также поддержано предложение Управления ФССП по Пермскому краю об установке памятника императору Александру II - как значимому законотворцу России. Участок для памятника определен - напротив здания Управления.
Одобрена инициатива «Пермэнерго» по установке на «Аллее доблести и славы» плиты с надписью «1922 год. Образованы Пермские городские электрические сети». С помощью мемориальной доски будет увековечена память о главном санитарном враче РСФСР и России Евгении Беляеве.
Также поддержано предложение Управления ФССП по Пермскому краю об установке памятника императору Александру II - как значимому законотворцу России. Участок для памятника определен - напротив здания Управления.
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