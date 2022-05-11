В Перми проходит аукцион на три участка под многоквартирные дома

12.09 Понедельник, 16 мая 2022
Пермский край: новости дня
Все три площадки расположены в Орджоникидзевском районе Перми по улице Вильямса. Аукцион на право аренды земельных участков состоится сегодня, 16 июня.

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, участки, выставленные на торги, находятся вблизи друг от друга и расположены в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2), где допустимо строительство зданий до 6 этажей.

Срок аренды каждого из земельных участков составляет 5 лет и 6 месяцев. По условиям торгов победителям необходимо будет единовременно внести арендную плату за 3 года.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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