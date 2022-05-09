Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения первого императора России».Здесь читатели увидят популярные издания XVII - начала XX веков, раскрывающие образ Петра I. В отделе редких книг Горьковки сообщили, что цель выставки – показать литературные и исторические источники, рассказывающие о деятельности государя-преобразователя.«На выставке представлены издания, сохранившиеся в фонде библиотеки Горького, среди них - объемный труд Ивана Ивановича Голикова, вышедший под заглавием «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» в 1788-1789 гг. и «Дополнения…» к «Деяниям», представляющие собой простой хронологический свод. До середины XIX века «Деяния» Голикова служили единственным серьезным источником для историков, изучающих эпоху Петра I. Тут же есть книги, подготовленные к юбилейным датам императорского Дома Романовых, в том числе роскошно иллюстрированный «Альбом 200-летнего юбилея Императора Петра Великого», изданный в 1872 году русским издателем Германом Дмитриевичем Гоппе», - рассказала завотделом редких книг Горьковки Марина Шпакова.В числе других интересных экспонатов специалисты выделяют: «Три века. Россия от Смуты до нашего времени» 1913 г., произведение русского историка Александра Кизеветтера, книгу Сергея Князькова «Петр Великий и его современники за границей» и другие.Выставка открыта до 24 июля, по ней проводятся экскурсии, на которых подробно расскажут об изданиях.