Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I

10.46 Понедельник, 16 мая 2022
Пермский край: новости дня
В Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения первого императора России».

Здесь читатели увидят популярные издания XVII - начала XX веков, раскрывающие образ Петра I. В отделе редких книг Горьковки сообщили, что цель выставки – показать литературные и исторические источники, рассказывающие о деятельности государя-преобразователя.

«На выставке представлены издания, сохранившиеся в фонде библиотеки Горького, среди них - объемный труд Ивана Ивановича Голикова, вышедший под заглавием «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» в 1788-1789 гг. и «Дополнения…» к «Деяниям», представляющие собой простой хронологический свод. До середины XIX века «Деяния» Голикова служили единственным серьезным источником для историков, изучающих эпоху Петра I. Тут же есть книги, подготовленные к юбилейным датам императорского Дома Романовых, в том числе роскошно иллюстрированный «Альбом 200-летнего юбилея Императора Петра Великого», изданный в 1872 году русским издателем Германом Дмитриевичем Гоппе», - рассказала завотделом редких книг Горьковки Марина Шпакова.

В числе других интересных экспонатов специалисты выделяют: «Три века. Россия от Смуты до нашего времени» 1913 г., произведение русского историка Александра Кизеветтера, книгу Сергея Князькова «Петр Великий и его современники за границей» и другие.

Выставка открыта до 24 июля, по ней проводятся экскурсии, на которых подробно расскажут об изданиях.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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