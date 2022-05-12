В Пермском крае банку грозит штраф за неправомерное списание денежных средств

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермские судебные приставы привлекли к административной ответственности кредитную организацию, списавшую со счета должника лишнюю сумму.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ» различных категорий долгов на общую сумму свыше 96 млн рублей.Большая часть финансовых обязательств организацией была исполнена. В работе у судебных приставов оставалось только одно исполнительное производство о взыскании задолженности в размере более 6,5 млн рублей в пользу юридического лица.Так как в добровольном порядке долг погашен не был, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника в ПАО Банк «Открытие». После списания всей суммы задолженности кредитная организация получила от сотрудника Службы постановление об отмене принятых мер. По неизвестным причинам процессуальный документ не был принят во внимание, банк продолжал производить списания с расчетного счета организации, которая фактически уже избавилась от статуса должника.Излишне удержанные денежные средства подлежат возврату. За нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, в отношении ПАО Банк «Открытие» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Кредитной организации грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа.