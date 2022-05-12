В Перми пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В субботу, 21 мая, в Перми на стадионе «Локомотив» состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».Это самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире. В один день, 21 мая, более 70 тысяч спортсменов и любителей спорта выйдут на старт в 75 регионах России.«Российский азимут» – соревнования, в которых принимают участие все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Спортсменам предлагаются оптимальные дистанции в соответствии с их возможностями. Десятки тысяч участников в разных городах получат в руки карты и практически одновременно отправятся в леса и парки на поиски красно-белых призм.Организаторы готовят трассы различного уровня сложности. Каждый участник сможет выбрать дистанцию по силам и получить не только колоссальный заряд бодрости, но и испытать на себе азарт спортивной борьбы. Традиционно в центре соревнований с 11.00 до 14.00 будет работать интерактивная зона «Спортивный Лабиринт».Официальная церемония открытия состоится в 11:30. Участники стартуют по возрастным группам с 12:00 до 13:30. Местом старта и финиша выбран стадион «Локомотив», ул. Боровая, 32.Пермяков приглашают пополнить ряды желающих принять участие в самых масштабных стартах спортивного ориентирования.Участок леса для проведения «Российского азимута» в Перми обработан от клещей, дополнительно на старте организаторами предлагаются репелленты.