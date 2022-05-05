В пермском киноцентре «Премьер» – месяц Джима Джармуша

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Киноцентр «Премьер» в мае проводит ретроспективу фильмов Джима Джармуша — одного из самых известных независимых американских режиссеров, который сочетает увлечение панк-роком, японским кинематографом и андеграундными поэтами. Фильмы – на языке оригинала с русскими субтитрами.Сейчас в прокате два его фильма: до 18 мая «Патерсон» — о поэзии обыденной жизни. Герой по фамилии Патерсон живет в городе Патерсон и каждый день утром отправляется водить автобус, а после работы идет гулять с собакой и в свободное время пишет стихи. Немного хаоса в рутину привносит его спутница, не нарушая при этом мирное течение жизни.До 25 мая — «Кофе и сигареты» — сборник из одиннадцати черно-белых короткометражных фильмов. Герои этих комедийных зарисовок говорят обо всем: от катушек Теслы до нетрадиционной медицины, бесконечно поглощая кофе и окружая себя клубами сигаретного дыма. В фильме можно увидеть музыкантов Игги Попа и Тома Уэйтса, группу The White Stripes, рэперов RZA и GZA, голливудских звезд Кейт Бланшетт и Билла Мюррея.С 19 по 25 мая начнется показ картины «Выживут только любовники» — история древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию, Шекспира и Байрона. Это один из самых медитативных фильмов Джима Джармуша, с Тильдой Суинтон в главной роли.