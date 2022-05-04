В Березниках готовятся к «дачной амнистии 2.0»

13.43 Пятница, 13 мая 2022
Пермский край: новости дня
В Березниках состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ, расположенных на территории Романовского сельского поселения. Начальник Березниковского отдела Управления Росреестра по Пермскому краю Нелли Егошина, а также сотрудники Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники обсудили с садоводами вопросы выявления собственников заброшенных земельных участков.

Специалисты администрации рассказали о порядке действий по выявлению собственников заброшенных участков. При этом председатели СНТ выразили готовность в поиске необходимой информации о хозяевах заброшенных дач.

Нелли Егошина подчеркнула, что в этом году в очередной раз продлили «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому «Дачная амнистия 2.0» начнет действовать не с 1 сентября 2022 года, как указано в законе, а гораздо раньше – с 1 июня.

«Дачная амнистия 2.0» предлагает комплексное решение: оформление права на жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность в упрощенном порядке даже в случае отсутствия документов на дом и земельный участок. И главное – земельный участок предоставляется бесплатно, выкупать его не нужно. При этом нужно соблюсти 2 условия: дом должен быть для постоянного проживания и построен до 14 мая 1998 года, т.е. до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ и располагаться в границах населенного пункта на государственных или муниципальных землях.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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