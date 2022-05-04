Жительницу Прикамья будут судить за использование поддельного водительского удостоверения
Пермский край: новости дня
В Добрянке завершено предварительное расследование уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение предъявлено 35-летней местной жительнице.
В сентябре 2021 года сотрудники ДПС остановили на ул. Победы автомобиль под управлением женщины. В ходе проверки она предъявила водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у госавтоинспекторов сомнения. Документ изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалисты дали заключение: документ поддельный.
Жительница Добрянки призналась, что купила водительское удостоверение в декабре 2019 года в Москве у незнакомца.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
В сентябре 2021 года сотрудники ДПС остановили на ул. Победы автомобиль под управлением женщины. В ходе проверки она предъявила водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у госавтоинспекторов сомнения. Документ изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалисты дали заключение: документ поддельный.
Жительница Добрянки призналась, что купила водительское удостоверение в декабре 2019 года в Москве у незнакомца.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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