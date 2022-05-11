Судебные приставы разыскали алиментщика в спецприемнике УМВД в Перми

10.35 Пятница, 13 мая 2022
Пермский край: новости дня
Мужчина, зарегистрированный в г. Кизеле Пермского края, по решению суда обязан был платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако в добровольном порядке свои родительские обязанности он не исполнял, по месту жительства не проживал, от судебных приставов скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий судебному приставу поступила информация о задержании должника сотрудниками полиции в г. Перми. Гражданин управлял транспортным средством, не имея, при этом, соответствующих прав, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ. За совершенное правонарушение мужчину арестовали на 12 суток. Наказание отправили отбывать в спецприемник, где его и застал судебный пристав-исполнитель. В отношении должника был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил алиментщику еще 10 суток ареста. Значительное продление срока изоляции от общества должно заставить должника задуматься о своем поведении. Дальнейшее уклонение от исполнения родительских обязанностей может закончиться для него уголовной ответственностью, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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