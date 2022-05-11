Жителя Прикамья обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Октябрьском завершено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение предъявлено местному жителю 1970 года рождения.Факт нелегальной рубки обнаружили и сообщили в полицию сотрудники лесничества вблизи с. Богородск Пермского края. Установлено, что фигурант спилил 77 деревьев – сосен и елей – с целью их дальнейшей продажи. Как выяснили полицейские, обвиняемый нанимал для рубки леса местных жителей, введя их в заблуждение относительно законности своей деятельности.В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.