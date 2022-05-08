В Кадастровой палате Прикамья рассказали о сферах применения сведений ЕГРН ограниченного доступа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

К сведениям Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) ограниченного доступа относятся выписки и документы, которые могут запросить только собственник, его законный представитель, нотариусы, судьи, судебные приставы-исполнители, правоохранительные органы и другие государственные органы. Полный перечень лиц указан в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости».Наиболее востребованными документами ЕГРН, содержащими сведения о недвижимости ограниченного доступа, являются выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, выписка о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным и выписка о содержании правоустанавливающих документов. Остановимся подробнее на их возможном применении в различных областях.Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости может пригодиться, например, в случае получения уведомлений об уплате налога на недвижимость, которая уже была продана. В этой выписке содержится информация о наличии прав конкретного лица на определенный период. Другими словами, можно подтвердить или опровергнуть факт владения недвижимостью в определенный период. Также эта выписка зачастую используется, чтобы проследить историю владения объектом недвижимости.Выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, как правило, предоставляется в суд или нотариусу в качестве подтверждения, что участник сделки с недвижимостью является дееспособным. Это обусловлено тем, что сделка, совершенная с недееспособным правообладателем, не будет обладать юридической силой.Выписка о содержании правоустанавливающих документов может быть полезна в случае, когда были утеряны оригиналы документов на недвижимость. С её помощью можно получить информацию о содержании и реквизитах документа, на основании которого зарегистрировано право собственности на объект недвижимости.«Получить сведения ЕГРН ограниченного доступа можно в бумажном или электронном виде. В бумажном виде такие документы можно запросить в МФЦ, а в электронном на сайте Росреестра. Однако при запросе сведений ЕГРН ограниченного доступа через официальный сайт Росреестра необходимо иметь электронную цифровую подпись, идентифицирующую личность правообладателя. Документы, содержащие сведения ЕГРН, в электронном и бумажном виде имеют одинаковую юридическую силу», – резюмировала Елена Тимшина, заместитель директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.