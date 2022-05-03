18 мая в Перми будет запрещена продажа алкоголя
Пермский край: новости дня
18 мая выпускники девятых и одиннадцатых классов отпразднуют «Последние звонки». В этот день в Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее решение закреплено в Постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п.
Нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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