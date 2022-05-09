«Горьковка» расскажет пермякам о славянской письменности и генеалогии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Отдел литературы по искусству Пермской краевой библиотеки им. Горького приглашает на выставку ко Дню славянской письменности и культуры и экспозицию пермского отделения Уральского историко-родословного общества.13 мая откроется выставка «Буква всему голова» ко Дню славянской письменности и культуры (16+).Истоки праздника связаны с чествованием создателей славянской азбуки. Ее авторы Кирилл и Мефодий, опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур, обобщив имевшийся опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит.Алфавиту посвящена книга «История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней». Шикарная серия «Русская мифология» Н.А. Криничной – кладезь материала об оборотной, чудесной стороне жизни народа. Это сравнительный анализ впечатляющего объема научных данных в области этнографии, фольклористики, истории, лингвистики, ботаники и других наук. Книга М. Семеновой «Мы – славяне» – попытка на сугубо документальном материале увлекательно рассказать о древних славянах. На выставке представлены многие другие книги и статьи из периодических изданий.Работает до 3 июня. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82.14 мая начнет работать генеалогическая выставка «Мой край родной, моя забытая родина» (0+). Авторы экспозиции - члены пермского отделения Уральского историко-родословного общества.«Каждый, кто занимается изучением истории своей семьи, рано или поздно начинает интересоваться также историей населенного пункта, где проживали его предки. К сожалению, очень часто эта деревня или даже село уже перестали существовать. В таком случае работа идет в основном с сохранившимися документами и фотографиями.Однако и тогда возможна поездка-экспедиция – так называемый генеалогический туризм – активно развивающееся сейчас направление на стыке генеалогии, краеведения и туризма. Наша выставка представляет собой исследования, проведенные участниками Пермского отделения УИРО и посвященные местам обитания их предков. География их охватывает не только Пермскую губернию», – рассказала руководитель Пермского отделения Уральского историко-родословного общества Ксения Фролова.На примере этих работ посетители могут найти подходящие идеи для пополнения родословных знаний, оформления результатов исследования. Гости увидят колоссальный исследовательский труд участников общества и, возможно, заинтересуются генеалогией.Выставка будет открыта по 1 июня включительно. Арт-фойе (4 этаж, левое крыло), 236-22-82.