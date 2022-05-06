В Пермском крае с районной администрации взыскан миллионный штраф за неисполнение социально значимых судебных решений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы взыскали с администрации Карагайского муниципального округа 1 млн рублей за неисполнение судебных решений об обеспечении пожарной безопасности на входящих в муниципалитет территориях.Ранее суд дважды оштрафовал местные власти за непринятие противопожарных мер. За три года чиновники не смогли обеспечить территории Рождественского и Козьмодемьянского сельских поселений запасами воды для целей пожаротушения и не создали условия для забора воды в любое время года.За неисполнение должником исполнительных документов, содержащих требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности в срок, вновь установленный судебным приставом после вынесения постановления о наложении административного штрафа, администрация Карагайского муниципального округа дважды признавалась виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ. В общей сложности юридическое лицо обязано было заплатить 1 млн рублей штрафа. Попытки обжалования судебных решений результата не дали.Исполнительные документы о взыскании наложенных судом штрафов поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП России по Пермскому краю.Организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительных производств. Будучи хорошо осведомленными о последствиях уклонения от возложенных судом обязательств, чиновники не стали дожидаться принудительных мер и предоставили судебному приставу платежные документы, свидетельствующие о полном погашении долга. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.