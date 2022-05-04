Росреестр Прикамья: ответственность кадастровых инженеров может быть не только административной, но и уголовной

17.45 Среда, 11 мая 2022
Пермский край: новости дня
Кадастровый инженер наделен значительными полномочиями, которые предполагают высокую степень ответственности. От качества работы и добросовестности кадастрового инженера во многом зависит, как будут реализованы и защищены права граждан и юридических лиц на принадлежащие им объекты недвижимости.

Управление Росреестра по Пермскому краю в рамках оказания государственных услуг по кадастровому учету объектов недвижимости выявляет межевые или технические планы, подготовленные кадастровыми инженерами, с нарушениями законодательства, а нередко и содержащие недостоверные (ложные) сведения.

За умышленные нарушения кадастровый инженер может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.

К таким нарушениям относятся:
- внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (часть 4 статьи 14.35 КоАП РФ);
- подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории (статья 170.2 УК РФ).

Ответственность будет зависеть от суммы ущерба, который возникнет в результате действий инженера.

Анна Болотникова, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления отмечает, что в настоящий момент прокуратурой города Перми проводится проверка действий кадастрового инженера по внесению недостоверных сведений в технический план, подготовленный на объект вспомогательного использования. Согласно техническому плану сооружение используется для хранения товаров, объект не предназначен для использования в предпринимательской деятельности. При этом фактически по данным натурного обследования земельного участка в данном объекте расположен магазин.

Администрация города Перми по обращениям краевого Росреестра проводит проверочные мероприятия по обследованию территории по месту расположения объекта учета на предмет наличия или отсутствия у указанного объекта признаков, позволяющих отнести его к объектам капитального строительства, объектам вспомогательного значения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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