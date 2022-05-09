Скалолаз из Перми стал призером в новой олимпийской дисциплине
Пермский край: новости дня
С 1 по 8 мая в Калининграде прошли первенство России и всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию. Их участниками стали более 400 человек из 34 регионов.
8 мая сильнейшие молодые спортсмены страны впервые разыграли награды в новой олимпийской дисциплине «двоеборье». Оно будет представлено на Играх 2024 года в Париже. Ранее из российских скалолазов в этом виде лишь однажды соревновались взрослые спортсмены в декабре 2021 года.
Дмитрий Туношенский (Пермский край) стал бронзовым призером первенства России в двоеборье, а также завоевал «серебро» первенства России в боулдеринге.
Дисциплина «двоеборье» у скалолазов включает в себя лазание на трудность и боулдеринг.
Лазание на трудность. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Высота – около 15 метров. У каждого спортсмена есть одна попытка и ограниченный лимит времени (6 минут). Соревнования среди взрослых проходят в три раунда (квалификация, полуфинал, финал), молодежные соревнования – в два раунда (квалификация, финал). Главная задача спортсмена – добраться до верхней зацепки под названием «топ» и вщелкнуть страховку в последнюю оттяжку. Каждая зацепка на трассе имеет свой порядковый номер. Это позволяет определить итоговый результат участника. В случае равенства результатов в расчет берется место, занятое в предыдущем раунде, а после этого – время преодоления трассы (в финале).
Боулдеринг – преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки. Высота трасс – до 5 метров. В случае срыва спортсмены падают на маты. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Соревнования среди взрослых проводятся в три раунда (квалификация, полуфинал, финал), молодежные соревнования – в два раунда (квалификация, финал). В каждом раунде спортсменам предлагают пройти 4-5 трасс (в зависимости от раунда). На каждой есть ограниченный лимит времени (4-5 минут в зависимости от раунда) и неограниченное количество попыток. Главная цель – добраться до верхней зацепки с названием «топ» и уверенно зафиксировать ее двумя руками. Также в зачет идет зацепка под названием «зона» в середине трассы. Побеждает тот, кто пролез большее количество трасс за меньшее число попыток.
Двоеборье – олимпийская дисциплина, сочетающая в себе лазание на трудность и боулдеринг. Спортсмену необходимо поочередно проявить себя на четырех трассах в боулдеринге и на одной трассе в лазании на трудность. Результат рассчитывается по сумме баллов. Максимум – 200 (100+100). В трудности баллы можно заработать, сделав последние 30 перехватов на трассе. В боулдеринге баллы начисляются за достижение «топа», «зоны 1» и «зоны 2».
8 мая сильнейшие молодые спортсмены страны впервые разыграли награды в новой олимпийской дисциплине «двоеборье». Оно будет представлено на Играх 2024 года в Париже. Ранее из российских скалолазов в этом виде лишь однажды соревновались взрослые спортсмены в декабре 2021 года.
Дмитрий Туношенский (Пермский край) стал бронзовым призером первенства России в двоеборье, а также завоевал «серебро» первенства России в боулдеринге.
Дисциплина «двоеборье» у скалолазов включает в себя лазание на трудность и боулдеринг.
Лазание на трудность. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Высота – около 15 метров. У каждого спортсмена есть одна попытка и ограниченный лимит времени (6 минут). Соревнования среди взрослых проходят в три раунда (квалификация, полуфинал, финал), молодежные соревнования – в два раунда (квалификация, финал). Главная задача спортсмена – добраться до верхней зацепки под названием «топ» и вщелкнуть страховку в последнюю оттяжку. Каждая зацепка на трассе имеет свой порядковый номер. Это позволяет определить итоговый результат участника. В случае равенства результатов в расчет берется место, занятое в предыдущем раунде, а после этого – время преодоления трассы (в финале).
Боулдеринг – преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки. Высота трасс – до 5 метров. В случае срыва спортсмены падают на маты. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Соревнования среди взрослых проводятся в три раунда (квалификация, полуфинал, финал), молодежные соревнования – в два раунда (квалификация, финал). В каждом раунде спортсменам предлагают пройти 4-5 трасс (в зависимости от раунда). На каждой есть ограниченный лимит времени (4-5 минут в зависимости от раунда) и неограниченное количество попыток. Главная цель – добраться до верхней зацепки с названием «топ» и уверенно зафиксировать ее двумя руками. Также в зачет идет зацепка под названием «зона» в середине трассы. Побеждает тот, кто пролез большее количество трасс за меньшее число попыток.
Двоеборье – олимпийская дисциплина, сочетающая в себе лазание на трудность и боулдеринг. Спортсмену необходимо поочередно проявить себя на четырех трассах в боулдеринге и на одной трассе в лазании на трудность. Результат рассчитывается по сумме баллов. Максимум – 200 (100+100). В трудности баллы можно заработать, сделав последние 30 перехватов на трассе. В боулдеринге баллы начисляются за достижение «топа», «зоны 1» и «зоны 2».
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