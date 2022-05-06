Нейросеть Пермского Политеха выявила дефицитные профессии в условиях цифровизации

14.00 Среда, 11 мая 2022
Пермский край: новости дня
Распространение цифровых технологий, а также популярность дистанционной работы ввиду COVID-19 привели к трансформации рынка труда по следующим направлениям: изменение квалификационных требований к соискателям, сокращение количества «традиционных» профессий с одновременным появлением новых, исчезновение географических границ, вследствие чего можно работать в любой точке мира без физического перемещения. Эти изменения важно учитывать при прогнозировании социально-экономического развития городов, регионов и стран в целом. Ученые Пермского Политеха проанализировали рынок труда с помощью нейросети и определили самые недостающие цифровые профессии.

Исследование, выполненное в рамках научного проекта № 19-010-00562 «Разработка методологии, математического и программного инструментария пространственного развития экономики на основе реформирования системы межрегионального взаимодействия», опубликовано в журнале «Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Ekonomika 2021».

С помощью специальных количественных методов политехниками была произведена оценка уровня безработицы. Для анализа были использованы открытые данные перечня специальностей, формируемого центром занятости населения Пермского края и отражающего реальный спрос муниципальных образований на различные профили специалистов.

— В ходе исследования была выявлена острая нехватка грамотных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, что наряду с миграционными процессами приводит к высокому уровню безработицы. Кроме того, мы имеем большой дефицит специалистов во всех сферах, где требуются навыки программирования. От гуманитариев, изучающих тексты с помощью интеллектуального анализа до биологов и медиков, экономистов и технарей, — сообщает кандидат экономических наук, доцент Юлия Дубровская.

Полученные результаты будут использоваться центрами занятости населения с целью расширения и адаптации специализированных государственных программ цифровизации и переобучения населения. Представленная методика анализа рынка труда может быть применена при исследовании процессов трансформации рынка труда в различных городах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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