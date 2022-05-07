Жителя Прикамья подозревают в попытке украсть крышку от канализационного люка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чайковском расследуется уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека подозревают в покушении на совершение кражи.Установлено, что мартовским днем во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Основной фигурант, представившись жильцам работником коммунальной службы, заявил, что будет чистить от загрязнений канализационные колодцы на территории двора. Для достоверности подозреваемый даже почистил крышки нескольких колодцев. Затем, приподняв одну из них, он решил, что не сможет самостоятельно перенести тяжелую крышку, и позвонил приятелю с просьбой о помощи.Вдвоем товарищи сняли крышку канализационного колодца и понесли ее в сторону лесных насаждений. По дороге злоумышленник испугался, что за их действиями наблюдают, скомандовал напарнику бросить крышку люка на землю и побежал, приятель последовал за ним.По приметам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он сознался, что хотел украсть крышку, чтобы сдать ее в пункт приема металла, а выручку потратить на личные нужды.Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленника проверяют на причастность к совершению других преступлений.