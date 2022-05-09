Сотрудники УФССП по Пермскому краю приняли участие в праздновании Дня Победы
Пермский край: новости дня
В День Победы главный пристав Пермского края Сергей Неведомский возложил цветы к памятнику Скорбящей Матери у Егошихинского некрополя. Там покоятся солдаты, которые умерли от ран в эвакуационных госпиталях Перми в военные годы.
Память тех, кто сражался во время Второй мировой, почтили сотни сотрудников УФССП России по Пермскому краю, принявших участие в патриотической акции «Бессмертный полк».
Во многих городах Пермского края заранее начали готовиться к празднованию 9 Мая. Судебные приставы из Кудымкара и Кунгура каждый год приводят в порядок солдатские могилы и памятники в родных городах. На субботник приходят семьями, чтобы рассказать детям о подвигах тех, в чью честь воздвигли монументы или украсили скромные захоронения.
Звучали в этот день и голоса поэтов-фронтовиков: Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Константина Левина, тех, кто со школьной или университетской скамьи ушел на войну. Дети сотрудников УФССП по Пермскому краю читали стихи, в которых звучали и страх перед боем, и горе от потери товарищей, но главное, была и вера в скорую победу над захватчиками. Литературное наследие Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий воспитывает в новых поколениях уважение к подвигу соотечественников и гордость за родную страну.
Память тех, кто сражался во время Второй мировой, почтили сотни сотрудников УФССП России по Пермскому краю, принявших участие в патриотической акции «Бессмертный полк».
Во многих городах Пермского края заранее начали готовиться к празднованию 9 Мая. Судебные приставы из Кудымкара и Кунгура каждый год приводят в порядок солдатские могилы и памятники в родных городах. На субботник приходят семьями, чтобы рассказать детям о подвигах тех, в чью честь воздвигли монументы или украсили скромные захоронения.
Звучали в этот день и голоса поэтов-фронтовиков: Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Константина Левина, тех, кто со школьной или университетской скамьи ушел на войну. Дети сотрудников УФССП по Пермскому краю читали стихи, в которых звучали и страх перед боем, и горе от потери товарищей, но главное, была и вера в скорую победу над захватчиками. Литературное наследие Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий воспитывает в новых поколениях уважение к подвигу соотечественников и гордость за родную страну.
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Шествие военной техники, «Бессмертный полк» и авиашоу – в Верхней Пышме празднуют День Победы
09 мая 2022
09 мая 2022