Сотрудники УФССП по Пермскому краю приняли участие в праздновании Дня Победы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В День Победы главный пристав Пермского края Сергей Неведомский возложил цветы к памятнику Скорбящей Матери у Егошихинского некрополя. Там покоятся солдаты, которые умерли от ран в эвакуационных госпиталях Перми в военные годы.Память тех, кто сражался во время Второй мировой, почтили сотни сотрудников УФССП России по Пермскому краю, принявших участие в патриотической акции «Бессмертный полк».Во многих городах Пермского края заранее начали готовиться к празднованию 9 Мая. Судебные приставы из Кудымкара и Кунгура каждый год приводят в порядок солдатские могилы и памятники в родных городах. На субботник приходят семьями, чтобы рассказать детям о подвигах тех, в чью честь воздвигли монументы или украсили скромные захоронения.Звучали в этот день и голоса поэтов-фронтовиков: Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Константина Левина, тех, кто со школьной или университетской скамьи ушел на войну. Дети сотрудников УФССП по Пермскому краю читали стихи, в которых звучали и страх перед боем, и горе от потери товарищей, но главное, была и вера в скорую победу над захватчиками. Литературное наследие Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий воспитывает в новых поколениях уважение к подвигу соотечественников и гордость за родную страну.