Росреестр Прикамья в очередной раз сокращает сроки регистрации

15.28 Пятница, 6 мая 2022
Пермский край: новости дня
В целях реализации Ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра, увеличения доли электронного взаимодействия Управления Росреестра по Пермскому краю с кредитными организациями и застройщиками края при предоставлении государственных услуг, повышения инвестиционной привлекательности Прикамья Управление установило сокращенные сроки проведения государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при отсутствии причин, препятствующих проведению регистрации.

Лариса Пьянкова, заместитель руководителя Росреестра по Пермскому краю, комментирует изменения: «В случае представления документов на бумажном носителе через офисы Многофункционального центра регистратор принимает решение в течение 8 часов. Если документы поступили в электронном виде, то у регистратора на принятие решения есть не более 4 часов. Общий срок регистрации в случае предоставления качественного пакета составляет 3 рабочих дня с учетом необходимости внесения необходимых сведений в ЕГРН и времени отправки документов в МФЦ. Это касается государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов, регистрации ипотеки жилого помещения, регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве. При одновременном кадастровом учете и регистрации прав срок составит не более 6 рабочих дней. В случае предоставления нотариально удостоверенных документов в электронной форме регистрация проводится за 1 рабочий день».

Управление идет навстречу заявителям и стремится достигнуть высокого уровня удовлетворенности граждан государственными услугами Росреестра.

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона № 449-ФЗ время для оказания государственных услуг Росреестра будет с 29 июня 2022 года сокращено в связи с прекращением бумажного документооборота с филиалами МФЦ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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