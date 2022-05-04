Росреестр Прикамья в очередной раз сокращает сроки регистрации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В целях реализации Ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра, увеличения доли электронного взаимодействия Управления Росреестра по Пермскому краю с кредитными организациями и застройщиками края при предоставлении государственных услуг, повышения инвестиционной привлекательности Прикамья Управление установило сокращенные сроки проведения государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при отсутствии причин, препятствующих проведению регистрации.Лариса Пьянкова, заместитель руководителя Росреестра по Пермскому краю, комментирует изменения: «В случае представления документов на бумажном носителе через офисы Многофункционального центра регистратор принимает решение в течение 8 часов. Если документы поступили в электронном виде, то у регистратора на принятие решения есть не более 4 часов. Общий срок регистрации в случае предоставления качественного пакета составляет 3 рабочих дня с учетом необходимости внесения необходимых сведений в ЕГРН и времени отправки документов в МФЦ. Это касается государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов, регистрации ипотеки жилого помещения, регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве. При одновременном кадастровом учете и регистрации прав срок составит не более 6 рабочих дней. В случае предоставления нотариально удостоверенных документов в электронной форме регистрация проводится за 1 рабочий день».Управление идет навстречу заявителям и стремится достигнуть высокого уровня удовлетворенности граждан государственными услугами Росреестра.В связи с вступлением в силу положений Федерального закона № 449-ФЗ время для оказания государственных услуг Росреестра будет с 29 июня 2022 года сокращено в связи с прекращением бумажного документооборота с филиалами МФЦ.