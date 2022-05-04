В Перми состоялся городской турнир фигуристов «Весенний старт»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В пермском Дворце спорта «Орленок» прошли ежегодные соревнования по фигурному одиночному катанию на коньках «Весенний старт». Более 300 фигуристов из Перми, Ижевска, Александровска, Березников и Соликамска боролись за призы.В первый день состязались юношеские и спортивные разряды, во второй день – новички и любители. Пермские спортсмены и тренеры показали высокие результаты. Воспитанники «Орленка» разных возрастов одержали победу в категориях «Юный фигурист» и в различных юношеских разрядах.