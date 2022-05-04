Судебные приставы помогли пермячке сохранить прожиточный минимум

10.28 Пятница, 6 мая 2022
Пермский край: новости дня
Жительница п. Юрла Пермского края должна была микрофинансовой организации более 200 тысяч рублей. Во исполнение решения суда судебный пристав направил работодателю должницы постановление об удержании 50% заработной платы в счет погашения финансовых обязательств.

Женщина обратилась в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю с просьбой уменьшить ежемесячную сумму вычета. Ей и ее двум несовершеннолетним детям не хватало оставшейся суммы в размере 15 тысяч рублей для нормального существования. Сотрудники ведомства рассказали женщине, что она имеет право на сохранение за собой суммы в размере прожиточного минимума. А с учетом двух иждивенцев и больше, но для этого необходимо обратиться в суд.

Служители Фемиды рассмотрели заявление гражданки и справедливо рассудили, что остающейся после уплаты задолженности суммы не хватает на удовлетворение ежедневных нужд. Суд постановил сохранить за заявительницей сумму в размере одной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и ½ величины прожиточного минимума на каждого ребенка. Таким образом, ежемесячный бюджет семьи увеличился до 26 тысяч рублей.

Управление ФССП по Пермскому краю напоминает жителям края, что для реализации права на сохранение прожиточного минимума необходимо заполнить соответствующее заявление и предоставить его судебному приставу-исполнителю. Данная мера социальной поддержки населения распространяется на всех граждан, за исключением должников по алиментным выплатам, о возмещении вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца или причиненного преступлением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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