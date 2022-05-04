Более 200 000 невостребованных пермяками документов хранится в архиве Кадастровой палаты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Получив государственную услугу по оформлению недвижимости, заявитель иногда не имеет возможности или забывает обратиться за получением документов в сроки, обозначенные в расписке об их приеме.Где и как их можно получить, отвечает Александра Суфиярова, начальник отдела обработки документов Управления Росреестра по Пермскому краю: «Если гражданин обратился за услугой по регистрации прав или кадастровому учету и по какой-то причине не забрал готовые документы, то получать их придется уже в офисе Кадастровой палаты, подав соответствующее заявление. Готовые документы хранятся в МФЦ в течение 45 дней со дня их передачи органом регистрации прав. По истечении указанного срока документы на бумажном носителе передаются на бессрочное хранение в Кадастровую палату. Объем документации, поступающей в архив, не ограничен».Запросить документы из архива Кадастровой палаты региона можно в любом офисе Кадастровой палаты. Дополнительную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах получения и сроках их доставки можно получить по телефону 8 (342) 201-71-15 или в офисах Кадастровой палаты Пермского края.Процедура получения документов бесплатная. Документы, поступившие на регистрацию до 01.01.2017, хранятся в архивах Управления Росреестра по Пермскому края. Получить их из архива можно, обратившись в любой офис МФЦ с заявлением о выдаче невостребованных документов.