В Прикамье перед судом предстанет угонщик, которого выдала шапка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 25-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Республики Башкортостан. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.Ночью в марте в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от местного жителя: со стоянки угнали его машину «Лада Гранта». На место отправились наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа. По описанию потерпевшего составили ориентировку на автомобиль, довели ее до всех дежурных нарядов.Госавтоинспекторы обследовали близлежащие улицы и обнаружили машину, но угонщика в ней не было. Эксперт сосредоточился на обнаружении и фиксации следов преступления. В салоне была найдена меховая шапка.Во время подворного обхода в подъезде многоквартирного дома полицейские нашли молодого человека без головного убора; в руках он держал ключи от авто, указанного в ориентировке. Фигурант не смог ответить на вопросы стражей порядка, так как был очень пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств произошедшего.Как оказалось, злоумышленник приехал в Куеду из Республики Башкортостан. Прогуливаясь по поселку нетрезвым, он заметил незапертый автомобиль, в замке зажигания которого были ключи, и решил покататься. По дороге фигурант не справился с управлением и съехал на обочину в снег. Тогда он заглушил двигатель, достал ключи из замка зажигания и вышел из машины, забыв шапку. Продолжив путь пешком, забрел в подъезд дома, где и был задержан полицией.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.