В выходные в Перми откроется праздничная ярмарка
Пермский край: новости дня
С 7 по 9 мая торговая площадка будет работать в Индустриальном районе, около Дворца культуры им. Гагарина. Часы работы – с 12.00 до 20.00.
Пермяков и гостей города будут ждать разнообразные продукты местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция, орехи, сухофрукты, изделия народных промыслов.
9 мая для посетителей ярмарки состоится концертная программа – перед гостями выступит ансамбль с песнями военных лет. Будет подготовлена тематическая фотозона, а все желающие смогут съесть сладостей и выпить горячий чай.
Пермяков и гостей города будут ждать разнообразные продукты местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция, орехи, сухофрукты, изделия народных промыслов.
9 мая для посетителей ярмарки состоится концертная программа – перед гостями выступит ансамбль с песнями военных лет. Будет подготовлена тематическая фотозона, а все желающие смогут съесть сладостей и выпить горячий чай.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!