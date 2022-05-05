В выходные в Перми откроется праздничная ярмарка

13.08 Четверг, 5 мая 2022
Пермский край: новости дня
С 7 по 9 мая торговая площадка будет работать в Индустриальном районе, около Дворца культуры им. Гагарина. Часы работы – с 12.00 до 20.00.

Пермяков и гостей города будут ждать разнообразные продукты местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция, орехи, сухофрукты, изделия народных промыслов.

9 мая для посетителей ярмарки состоится концертная программа – перед гостями выступит ансамбль с песнями военных лет. Будет подготовлена тематическая фотозона, а все желающие смогут съесть сладостей и выпить горячий чай.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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