«Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Сад заблуждений»
Пермский край: новости дня
В Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького открылась экспозиция картин Дины Никоноровой.
Работы, представленные на выставке, выполнены в технике акриловой живописи на холсте и дереве. По словам автора, эта выставка - попытка разобраться в себе, чтобы узнать мир.
«В серии «Сад заблуждений» происходят визуальные рассуждения на тему когнитивных искажений. В пучине информации и событий невольно всплывают вопросы: о чем идет речь, что это значит для меня, как это понимать? Личностные фильтры работают по-разному, то принимая, то отвергая, а иногда и все изменяя», - рассказала Дина Никонорова.
Декоратор Дина Никонорова – выпускница факультета культурологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, наставник студентов в Региональной школе профессиональных практик «Сделай карьеру!». Она занимается графическим дизайном и росписью интерьеров.
Посетить выставку «Сад заблуждений» можно по 31 мая. 15 мая в 13:00 в «Горьковке» состоится встреча с Диной Никоноровой, где художница расскажет о себе и своем творчестве.
Выставка открыта в арт-фойе библиотеки (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 18+. Для справок: 236 01 89.
Работы, представленные на выставке, выполнены в технике акриловой живописи на холсте и дереве. По словам автора, эта выставка - попытка разобраться в себе, чтобы узнать мир.
«В серии «Сад заблуждений» происходят визуальные рассуждения на тему когнитивных искажений. В пучине информации и событий невольно всплывают вопросы: о чем идет речь, что это значит для меня, как это понимать? Личностные фильтры работают по-разному, то принимая, то отвергая, а иногда и все изменяя», - рассказала Дина Никонорова.
Декоратор Дина Никонорова – выпускница факультета культурологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, наставник студентов в Региональной школе профессиональных практик «Сделай карьеру!». Она занимается графическим дизайном и росписью интерьеров.
Посетить выставку «Сад заблуждений» можно по 31 мая. 15 мая в 13:00 в «Горьковке» состоится встреча с Диной Никоноровой, где художница расскажет о себе и своем творчестве.
Выставка открыта в арт-фойе библиотеки (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 18+. Для справок: 236 01 89.
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