Пермское ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент» исполнило судебное решение после вмешательства судебных приставов
Пермский край: новости дня
С крупной производственной организации, учредитель которой находится на Кипре, взыскан долг в размере более 1,5 млн рублей.
В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство в отношении ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент». Компания своевременно не перечислила продавцу денежные средства по договору поставки материально-технических ресурсов. За защитой своих интересов в суд обратились представители ООО «Производственно-коммерческая фирма «Семарс».
В качестве доказательства выполнения своих обязательств истец предоставил товарные накладные, счета-фактуры и акты сверки, заверенные подписями обеих сторон. Также представитель компании-поставщика уточнил, что договоренность о рассрочке платежей с покупателем не обговаривалась. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, постановил выплатить в пользу пострадавшей компании сумму задолженности и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 1,5 млн рублей.
Директор организации-должника был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможном взыскании исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, а также об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».
Руководитель компании посчитал, что нести дополнительные финансовые расходы и ухудшать свое правовое положение не в интересах организации. Задолженность была погашена в полном объеме через день после вручения должностному лицу уведомления о возбуждении исполнительного производства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство в отношении ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент». Компания своевременно не перечислила продавцу денежные средства по договору поставки материально-технических ресурсов. За защитой своих интересов в суд обратились представители ООО «Производственно-коммерческая фирма «Семарс».
В качестве доказательства выполнения своих обязательств истец предоставил товарные накладные, счета-фактуры и акты сверки, заверенные подписями обеих сторон. Также представитель компании-поставщика уточнил, что договоренность о рассрочке платежей с покупателем не обговаривалась. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, постановил выплатить в пользу пострадавшей компании сумму задолженности и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 1,5 млн рублей.
Директор организации-должника был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможном взыскании исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, а также об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».
Руководитель компании посчитал, что нести дополнительные финансовые расходы и ухудшать свое правовое положение не в интересах организации. Задолженность была погашена в полном объеме через день после вручения должностному лицу уведомления о возбуждении исполнительного производства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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