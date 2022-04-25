Прикамцев приглашают на «Вальс Победы»
Пермский край: новости дня
Акция «Вальс Победы» в Пермском крае проводится с 2015 года. Методические разработки, посвящённые «Вальсу», обучающие мастер-классы в видеоформате рассылались в территории Прикамья, публиковались в открытых источниках, в частности, на сайте «Победа59». Проводились очные занятия, обучающие танцам того периода. Серьёзную подготовительную работу вела руководитель молодёжного творческого объединения «Студенческий бал» Светлана Ефимова.
В этом году акцию «Вальс Победы» каждая территория Прикамья проводит самостоятельно, основываясь на сложившейся традиции, на наработках дома народного творчества.
В Перми акция состоится в центральном фойе дома народного творчества «Губерния» 9 мая с 15 до 16 часов. После чего в 16.00 в большом концертном зале дома народного творчества начнётся спектакль-концерт «Время жить» (постановка театра «Туки-Луки»). «Спектакль посвящён жизни и творчеству поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, состоит из стихов и песен военного и довоенного времени. В его основу положены стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Николая Майорова», - говорится в анонсе спектакля.
Для подготовки к «Вальсу Победы» молодёжное творческое объединение «Студенческий бал» (руководитель С. В. Ефимова) приглашает на занятия. Занятия состоятся 4, 6 мая в 19.00, 8 мая в 15.00.
Уже сегодня, 4 мая, в 19.00 в малом концертном зале «Губернии» состоится танцевально-поэтический спектакль «Какое сердце стало у меня...». В основу спектакля легли стихи знаменитых поэтесс, писавших во время Великой Отечественной войны: Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Агнии Барто, Ольги Берггольц. Это рассказ о войне глазами женщин.
Вход на все события дома народного творчества, посвящённые Дню Победы, свободный. Акция «Вальс Победы» проводится Пермским домом народного творчества при поддержке министерства культуры Пермского края.
В этом году акцию «Вальс Победы» каждая территория Прикамья проводит самостоятельно, основываясь на сложившейся традиции, на наработках дома народного творчества.
В Перми акция состоится в центральном фойе дома народного творчества «Губерния» 9 мая с 15 до 16 часов. После чего в 16.00 в большом концертном зале дома народного творчества начнётся спектакль-концерт «Время жить» (постановка театра «Туки-Луки»). «Спектакль посвящён жизни и творчеству поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, состоит из стихов и песен военного и довоенного времени. В его основу положены стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Николая Майорова», - говорится в анонсе спектакля.
Для подготовки к «Вальсу Победы» молодёжное творческое объединение «Студенческий бал» (руководитель С. В. Ефимова) приглашает на занятия. Занятия состоятся 4, 6 мая в 19.00, 8 мая в 15.00.
Уже сегодня, 4 мая, в 19.00 в малом концертном зале «Губернии» состоится танцевально-поэтический спектакль «Какое сердце стало у меня...». В основу спектакля легли стихи знаменитых поэтесс, писавших во время Великой Отечественной войны: Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Агнии Барто, Ольги Берггольц. Это рассказ о войне глазами женщин.
Вход на все события дома народного творчества, посвящённые Дню Победы, свободный. Акция «Вальс Победы» проводится Пермским домом народного творчества при поддержке министерства культуры Пермского края.
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