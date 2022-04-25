Прикамцев приглашают на «Вальс Победы»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Акция «Вальс Победы» в Пермском крае проводится с 2015 года. Методические разработки, посвящённые «Вальсу», обучающие мастер-классы в видеоформате рассылались в территории Прикамья, публиковались в открытых источниках, в частности, на сайте «Победа59». Проводились очные занятия, обучающие танцам того периода. Серьёзную подготовительную работу вела руководитель молодёжного творческого объединения «Студенческий бал» Светлана Ефимова.В этом году акцию «Вальс Победы» каждая территория Прикамья проводит самостоятельно, основываясь на сложившейся традиции, на наработках дома народного творчества.В Перми акция состоится в центральном фойе дома народного творчества «Губерния» 9 мая с 15 до 16 часов. После чего в 16.00 в большом концертном зале дома народного творчества начнётся спектакль-концерт «Время жить» (постановка театра «Туки-Луки»). «Спектакль посвящён жизни и творчеству поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, состоит из стихов и песен военного и довоенного времени. В его основу положены стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Николая Майорова», - говорится в анонсе спектакля.Для подготовки к «Вальсу Победы» молодёжное творческое объединение «Студенческий бал» (руководитель С. В. Ефимова) приглашает на занятия. Занятия состоятся 4, 6 мая в 19.00, 8 мая в 15.00.Уже сегодня, 4 мая, в 19.00 в малом концертном зале «Губернии» состоится танцевально-поэтический спектакль «Какое сердце стало у меня...». В основу спектакля легли стихи знаменитых поэтесс, писавших во время Великой Отечественной войны: Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Агнии Барто, Ольги Берггольц. Это рассказ о войне глазами женщин.Вход на все события дома народного творчества, посвящённые Дню Победы, свободный. Акция «Вальс Победы» проводится Пермским домом народного творчества при поддержке министерства культуры Пермского края.