В Перми пройдет ярмарка саженцев и цветов

12.45 Среда, 4 мая 2022
Пермский край: новости дня
12-14 мая пермяков и гостей города приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Она расположится на площадке перед ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б, часы работы – с 12.00 до 20.00.

Мероприятие проводится при поддержке краевого минпромторга. Посетителям предложат рассаду овощей, пряновкусовых растений и цветов, семенной картофель, лук-севок, саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур, многолетние цветы, удобрения, средства защиты и т.д. В ярмарке примут участие более 10 прикамских производителей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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