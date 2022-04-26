В Перми закроют движение транспорта по Максима Горького

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Ограничение движения связано со строительством сети водоснабжения и водоотведения, рассказали в городском департаменте дорог и благоустройства.Ограничение движения транспорта по улице Максима Горького на участке от Екатерининской до Луначарского продлится с 11 до 31 мая. Для объезда предлагаются улицы Николая Островского и 25 Октября. Трамваи продолжат ходить по улице Горького.Работы будет вести ООО СК «ТехСтрой». Организация должна обеспечить расстановку соответствующих знаков.