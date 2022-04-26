В Перми закроют движение транспорта по Максима Горького
Пермский край: новости дня
Ограничение движения связано со строительством сети водоснабжения и водоотведения, рассказали в городском департаменте дорог и благоустройства.
Ограничение движения транспорта по улице Максима Горького на участке от Екатерининской до Луначарского продлится с 11 до 31 мая. Для объезда предлагаются улицы Николая Островского и 25 Октября. Трамваи продолжат ходить по улице Горького.
Работы будет вести ООО СК «ТехСтрой». Организация должна обеспечить расстановку соответствующих знаков.
Ограничение движения транспорта по улице Максима Горького на участке от Екатерининской до Луначарского продлится с 11 до 31 мая. Для объезда предлагаются улицы Николая Островского и 25 Октября. Трамваи продолжат ходить по улице Горького.
Работы будет вести ООО СК «ТехСтрой». Организация должна обеспечить расстановку соответствующих знаков.
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