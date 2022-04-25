«Горьковка» открыла выставки к 77-летию Победы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Издания в отделе краеведения посвящены участию пермяков в Великой Отечественной войне, книги отдела социально-экономической литературы – подвигу всего советского народа.Выставка «Пермский край в годы Великой Отечественной» работает с 4 по 31 мая (16+). Она демонстрирует воспоминания пермяков в документах, письмах и фотографиях, книги о героях войны и тружениках тыла, о детях и военнопленных. Тут можно увидеть материалы конференций о городе Молотове в годы ВОВ, издания для историков, краеведов.Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 236-17-78.Выставка «Война. Победа. Память» работает с 4 по 26 мая (16+). Книжная экспозиция рассказывает о том, как советские люди пришли к Победе, о силе духа и стойкости, благодаря которым сумели отстоять свободу и независимость страны. На выставке представлены документы и фото, сводки, письма, очерки, воспоминания участников боев, фотоальбомы, книги памяти погибших.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20.