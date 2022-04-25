«Горьковка» открыла выставки к 77-летию Победы
Пермский край: новости дня
Издания в отделе краеведения посвящены участию пермяков в Великой Отечественной войне, книги отдела социально-экономической литературы – подвигу всего советского народа.
Выставка «Пермский край в годы Великой Отечественной» работает с 4 по 31 мая (16+). Она демонстрирует воспоминания пермяков в документах, письмах и фотографиях, книги о героях войны и тружениках тыла, о детях и военнопленных. Тут можно увидеть материалы конференций о городе Молотове в годы ВОВ, издания для историков, краеведов.
Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 236-17-78.
Выставка «Война. Победа. Память» работает с 4 по 26 мая (16+). Книжная экспозиция рассказывает о том, как советские люди пришли к Победе, о силе духа и стойкости, благодаря которым сумели отстоять свободу и независимость страны. На выставке представлены документы и фото, сводки, письма, очерки, воспоминания участников боев, фотоальбомы, книги памяти погибших.
Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20.
Выставка «Пермский край в годы Великой Отечественной» работает с 4 по 31 мая (16+). Она демонстрирует воспоминания пермяков в документах, письмах и фотографиях, книги о героях войны и тружениках тыла, о детях и военнопленных. Тут можно увидеть материалы конференций о городе Молотове в годы ВОВ, издания для историков, краеведов.
Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 236-17-78.
Выставка «Война. Победа. Память» работает с 4 по 26 мая (16+). Книжная экспозиция рассказывает о том, как советские люди пришли к Победе, о силе духа и стойкости, благодаря которым сумели отстоять свободу и независимость страны. На выставке представлены документы и фото, сводки, письма, очерки, воспоминания участников боев, фотоальбомы, книги памяти погибших.
Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20.
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