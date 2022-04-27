Ложное сообщение о похищении не спасло должника из Краснокамска от административного ареста

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Тревожный сигнал поступил на телефон экстренной службы «02». Житель г. Краснокамска сообщал, что его пытаются похитить. Сюжет, достойный триллера, на поверку оказался банальной попыткой уйти от административной ответственности. К звонившему пришли судебные приставы, чтобы осуществить принудительный привод должника в подразделение ведомства.Гражданин длительное время игнорировал свои родительские обязанности и законные требования работников органов принудительного исполнения. Нарушитель несколько месяцев не платил алименты своему 10-летнему сыну. В итоге долг родителя перед ребенком превысил 280 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно выходили по адресу проживания должника, но тот систематически отсутствовал дома. Сотрудникам ведомства приходилось общаться с матерью неплательщика, которая отказывалась пускать должностных лиц в дом и из-за закрытой двери сообщала, что сын с ней не проживает. Новое место пребывания горе-отца она также не сообщала. После нескольких неудачных попыток достучаться до должника, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе гражданина.Ранним утром в квартиру краснокамца позвонили. Дверь приставам по ОУПДС открыла заспанная женщина, которая на этот раз не стала скрывать нерадивого сына. Мужчина не обрадовался внезапному визиту правоохранителей и попытался захлопнуть дверь, но был предупрежден о возможном применении физической силы в случае воспрепятствования законным действиям судебного пристава. Тогда должник попытался вызвать полицию и сообщить, что его пытаются насильно увезти из дома. Когда недоразумение было исчерпано, должник добровольно проследовал к служебному автомобилю судебных приставов.Мужчину доставили в УФССП по г. Краснокамску для составления протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 12 суток административного ареста.