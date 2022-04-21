Полпред президента Игорь Комаров вручил главный приз фестиваля «Театральное Приволжье» пермскому театру «17-я Скрипка»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 апреля в Ижевске на главной сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики прошла торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье».Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обратился к зрителям и участникам церемонии: «Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа».Абсолютным триумфатором фестиваля 2022 года стал пермский студенческий театр «17-я Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет). Спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова стал лучшим в номинации «Лучший молодежный спектакль», лучшим режиссером признана руководитель Юлия Артемьева, а лучшей актрисой стала исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.Игорь Комаров наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: первое место завоевали ребята из студенческого театра «17-я Скрипка» (Пермский край), вторым стал театральный коллектив из Чувашской Республики с постановкой «Маяк», третье место заняла студенческая народная театральная студия «Оскон» со спектаклем «Последние свидетели» (Республика Башкортостан).По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, поддержка молодежного театрального искусства очень важна, поскольку участие в творческой деятельности помогает школьникам и студентам обрести уверенность в себе, открыть новые горизонты и прийти к осознанности в отношениях с собой и миром: «Кроме того, для молодых объединений региона фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов».Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, который стартовал по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Год театра в России, то есть в 2019 году. В сезоне 2021-2022 гг. в фестивале приняли участие 399 театральных коллективов и около 5000 актеров из всех регионов округа.Имена финалистов стали известны 27 марта, во Всемирный день театра, в ходе прямого телеэфира. В финале фестиваля были представлены 28 спектаклей, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов, из всех субъектов ПФО.Цель проекта – популяризация молодежного театрального искусства и расширение кругозора молодых людей, поддержка и развитие любительских театральных коллективов. Конкурс предназначен для молодежных (18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).