Пермская сборная по воздушной акробатике привезла медали всероссийского турнира

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По итогам всероссийского турнира «RAPA TROPHY», прошедшего в Кирове, в общем зачете команда Перми заняла второе место. Спортсмены завоевали 53 медали: 21 золотую, 21 серебряную и 11 бронзовых.Два дня акробаты боролись за медали на снарядах: спортивный пилон, воздушное кольцо, полотна и гамак. Результат пермской сборной превзошли лишь хозяева турнира – команда из Кирова.Пермская спортсменка Ульяна Тележникова стала открытием соревнований. 9-летняя акробатка выступила сразу на четырех снарядах и во всех категориях заняла призовые места. «Золото» на гамаке и воздушных полотнах, «серебро» на воздушном кольце; «бронзу» спортсменке принес пилон. Ульяна пришла в воздушную акробатику 2,5 года назад и уже стала одной из самых сильных спортсменок страны.Заключительный этап соревнований – финал Гран-при «RAPA TROPHY» – состоится в Москве с 27 по 29 мая. В финале будут участвовать самые сильные спортсмены-воздушники страны. Пермский край будут защищать около 70 спортсменов, это одна из самых больших и сильных команд чемпионата.