2 и 3 мая «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
Пермский край: новости дня
2 и 3 мая в Пермской краевой библиотеке им. Горького начнут работать выставки об истории пионерии, военной технике и людях искусства.
2 мая откроется выставка «Салют, Пионерия!» (12+). К 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Книги, представленные в экспозиции, познакомят с историей организации, символикой и ритуалами в жизни пионерской дружины, расскажут об основных принципах, на которых организация строилась. Их дополнят художественная литература о советских пионерах А. Гайдара, А. Рыбакова, Л. Кассиля; пластинки, сборники песен и очерков о пионерских песнях. Посетители смогут увидеть и элементы пионерской атрибутики.
Работает по 31 мая. Холл 1 этажа, для справок: 236 21 63.
2 мая начнет работать книжная выставка «Оружие Победы» (12+). Издания о самолетах, подводных лодках, кораблях, сухопутной технике Великой Отечественной войны. Среди них книги М. Морозова: «ЭСКИ в бою. Подводные лодки Маринеско, Щедрина, Лисина», «Щуки». Легенды советского подводного флота» и др. Книги Н. Якубовича о лучших бомбардировщиках и истребителях: «ТУ-2. Лучший бомбардировщик Великой Отечественной», «Истребитель ЛА-5. Кошмарный сон «Бубновых тузов». Книги М. Барятинского о бронетехнике: «Зверобои» убийцы «Тигров», «Самоходки. В одном строю с танками».
Работает по 30 мая. Отдел естественнонауч. и тех. лит-ры (4 этаж, правое крыло), для справок: 236 24 61.
3 мая откроются выставки «Приключение длиною в жизнь» к 150-летию писателя Надежды Тэффи и «Автопортрет на фоне пейзажа» к 160-летию живописца Михаила Нестерова (16+). Библиотекари предлагают перечитать произведения мастера юмористических рассказов и фельетонов Тэффи, полистать альбомы с репродукциями картин художника Нестерова. Тут же представлены воспоминания о юбилярах, хроника их жизни, статьи из периодических изданий, критика и многое другое.
Обе экспозиции работают до 31 мая. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), для справок: 236 22 82.
2 мая откроется выставка «Салют, Пионерия!» (12+). К 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Книги, представленные в экспозиции, познакомят с историей организации, символикой и ритуалами в жизни пионерской дружины, расскажут об основных принципах, на которых организация строилась. Их дополнят художественная литература о советских пионерах А. Гайдара, А. Рыбакова, Л. Кассиля; пластинки, сборники песен и очерков о пионерских песнях. Посетители смогут увидеть и элементы пионерской атрибутики.
Работает по 31 мая. Холл 1 этажа, для справок: 236 21 63.
2 мая начнет работать книжная выставка «Оружие Победы» (12+). Издания о самолетах, подводных лодках, кораблях, сухопутной технике Великой Отечественной войны. Среди них книги М. Морозова: «ЭСКИ в бою. Подводные лодки Маринеско, Щедрина, Лисина», «Щуки». Легенды советского подводного флота» и др. Книги Н. Якубовича о лучших бомбардировщиках и истребителях: «ТУ-2. Лучший бомбардировщик Великой Отечественной», «Истребитель ЛА-5. Кошмарный сон «Бубновых тузов». Книги М. Барятинского о бронетехнике: «Зверобои» убийцы «Тигров», «Самоходки. В одном строю с танками».
Работает по 30 мая. Отдел естественнонауч. и тех. лит-ры (4 этаж, правое крыло), для справок: 236 24 61.
3 мая откроются выставки «Приключение длиною в жизнь» к 150-летию писателя Надежды Тэффи и «Автопортрет на фоне пейзажа» к 160-летию живописца Михаила Нестерова (16+). Библиотекари предлагают перечитать произведения мастера юмористических рассказов и фельетонов Тэффи, полистать альбомы с репродукциями картин художника Нестерова. Тут же представлены воспоминания о юбилярах, хроника их жизни, статьи из периодических изданий, критика и многое другое.
Обе экспозиции работают до 31 мая. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), для справок: 236 22 82.
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