Судебные приставы сохранили прожиточный минимум более чем двум тысячам прикамцев

11.34 Четверг, 28 апреля 2022
Пермский край: новости дня
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю с 1 февраля 2022 года в ходе принудительного исполнения судебных решений 2359 должникам сохранены денежные средства в размере прожиточного минимума.

В качестве одной из мер поддержки граждан судебные приставы Прикамья рекомендуют должникам - физическим лицам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Данное право у должников появилось с 1 февраля 2022 года.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении нужно указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, а также реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума.

На основании содержащейся в заявлении информации судебным приставом-исполнителем будет вынесено соответствующее постановление, которое он направит в банк, по месту работы или месту получения пенсии для последующего исполнения.

Необходимо отметить, что ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», вступившем в силу 01.02.2022.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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