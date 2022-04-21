Глава Прикамья на площадке «ПЦБК» объявил об открытии в Перми кольцевого маршрута городского метро

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Губернатор Пермского края провел встречу с директорами и главными редакторами ведущих новостных и деловых изданий региона. Встреча состоялась на площадке Группы предприятий «ПЦБК». Гости познакомились с современным гофропроизводством, а затем Дмитрий Махонин пообщался с представителями СМИ.Экскурсию по цеху провел директор производства гофротары «ПЦБК» Андрей Третьяков. Также в мероприятии принял участие председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Александр Бойченко. Гофропроизводство «ПЦБК» является одним из самых современных в стране. Его мощность – более 270 млн кв. м гофропродукции в год, то есть около 500 млн гофроящиков, ассортимент которых насчитывает более 4 тыс. видов.Передовое в области использования современных цифровых технологий для управления бизнес-процессами производство гофротары позволяет повышать операционную эффективность и выходить на качественно новый уровень развития. Гофроупаковка «ПЦБК» востребована предприятиями пищевой индустрии, строительными и фармацевтическими, химической и мебельной отраслей, производителями электроники.Губернатор отметил, что на предприятии высокая культура производства, оно технологичное и цифровое: «Приятно было услышать, что каждый двадцатый гофроящик в России произведен именно в Перми. У компании хорошее будущее, есть планы и проекты по дальнейшему развитию».После осмотра производства главные редакторы прикамских изданий задали главе региона вопросы на самые разные темы – от дорожных строек до возведения объектов к 300-летию Перми, здравоохранения и импортозамещения.Также представители СМИ поинтересовались, когда будет открыто наземное метро в краевой столице. Дмитрий Махонин отметил, что «Пермское центральное кольцо» начнет действовать уже 30 апреля, по маршруту отправится скоростная «Ласточка». На старте время в пути по кольцу составит около 80 минут. Этот маршрут станет основой для будущих 4 радиальных веток – «Камская» (Курья – Голованово), «Сылвенская» (Пермь 2 – Голованово), «Егошихинская» (Курья – Липовая гора) и «Чусовская» (Липовая гора – Левшино).Далее в течение 5-7 лет планируется построить около 30 остановок. Реализация совместного проекта регионального правительства и «РЖД» пройдет в несколько этапов. В маршрут наземного метро войдут Краснокамск, Закамск, Гайва, станция Ферма и другие территории.Скоростной электричкой смогут пользоваться и сотрудники «ПЦБК»: первая производственная площадка предприятия расположена в микрорайоне Голованово.Справка. ГП ПЦБК входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в РФ. На предприятии работают 2,6 тысячи сотрудников. Объем выпуска тарных картонов в прошлом году составил 330 тыс. тонн, а гофропродукции – 277 млн кв. м. По итогам 2021 года ГП ПЦБК уплатила налогов во все уровни бюджетов на сумму около 3,5 млрд рублей, а объем выручки увеличился в два раза – до 17 млрд руб. (9,4 млрд руб. в 2020 году). Чистая прибыль за отчетный период достигла 1,9 млрд руб.