В Прикамье продлены антикоронавирусные ограничения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае срок действия мер противодействия распространению COVID-19 продлен до 31 мая.Напомним, прикамцам нужно носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, банках, аптеках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Также действуют противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.В краевом минздраве особо подчеркивают необходимость иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендовано через полгода после перенесенного коронавируса или первичной вакцинации. Это особенно важно для прикамцев старшего возраста, а также жителей, страдающих хроническими заболеваниями.