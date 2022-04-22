В Прикамье продлены антикоронавирусные ограничения
Пермский край: новости дня
В Пермском крае срок действия мер противодействия распространению COVID-19 продлен до 31 мая.
Напомним, прикамцам нужно носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, банках, аптеках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Также действуют противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.
В краевом минздраве особо подчеркивают необходимость иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендовано через полгода после перенесенного коронавируса или первичной вакцинации. Это особенно важно для прикамцев старшего возраста, а также жителей, страдающих хроническими заболеваниями.
Напомним, прикамцам нужно носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, банках, аптеках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Также действуют противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.
В краевом минздраве особо подчеркивают необходимость иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендовано через полгода после перенесенного коронавируса или первичной вакцинации. Это особенно важно для прикамцев старшего возраста, а также жителей, страдающих хроническими заболеваниями.
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