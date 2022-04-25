Пермяки на полтора года попрощались с Большим залом Пермской филармонии

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25 апреля состоялся заключительный концерт, а помещение закрылось на масштабную реконструкцию.«Последним из могикан» стал Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Солист - всемирно известный скрипач, лауреат международных конкурсов, артист Московской филармонии Павел Милюков. Выступление в рамках фестиваля «Симфонический Олимп» было посвящено «Году Стравинского»: в июне 2022 года исполняется 140 лет со дня рождения великого русского композитора, определившего пути новой музыки. Пермяки, как всегда, горячо приветствовали своих любимцев и долго не отпускали со сцены.Само здание бывшего КДЦ перестройке не подвергнется. Будет расширен полезный объем помещений и конфигурация сцены - она станет в полтора раза больше предыдущей, чтобы удобнее было выступать оркестрам и хорам с большими составами исполнителей. Также филармония получит обновленный зрительный зал на 850 мест. Особое внимание во время реконструкции будет уделено созданию оптимальной акустики зала, с учетом того, что слушателям представляется широкий спектр разных жанров – от камерной музыки до симфонических концертов.Во время реконструкции БЗ все концерты и масштабные проекты будут проходить на сцене ДК Солдатова. Уже в июне здесь откроется XIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».