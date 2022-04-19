В Прикамье стартовали профилактические визиты инспекторов Росреестра

11.26 Среда, 27 апреля 2022
Пермский край: новости дня
С 10 марта и до конца 2022 года Росреестр отменил плановые контрольные мероприятия в рамках федерального земельного контроля, федерального государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

С учетом ограничений в 2022 году акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране.

«В Прикамье Управление Росрестра до конца года отменило около 240 плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, - сообщила заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Чернявская. - Гораздо целесообразнее работать в режиме профилактики, когда можно предотвратить нарушения, а не работать с последствиями».

Мораторий на плановые проверки стал логическим продолжением реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение административной нагрузки на бизнес.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» изменил систему контрольно-надзорной деятельности. Закон преобразовал карательную систему контроля в «умный контроль».

«Умный контроль» основан на системе профилактики, риск-ориентированном подходе, элементов дистанционного мониторинга и цифровизации. Главный акцент в государственном земельном надзоре смещен с проверок на профилактические мероприятия.

Цель профилактических мероприятий - стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований земельного законодательства со стороны граждан и бизнеса; устранять факторы, которые могут привести к нарушениям и причинению вреда или ущерба охраняемым законом ценностям.

Инспекторы Прикамского Управления Росреестра в связи с отменой плановых проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» провели более 20 профилактических визитов и направили 30 предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Профилактический визит проводится государственным инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. Во время профилактического визита инспекторы информируют контролируемое лицо об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска.

О проведении профилактического визита контролируемое лицо уведомляется заранее. При этом контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом надзорный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Другим видом профилактических мероприятий является направление контролируемым лицам предостережений о недопустимости нарушений. Предостережение содержит информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения.

Однако, после отмены моратория, если правообладатель не устранил нарушения после проведенных профилактических мероприятий, Росреестр вправе провести плановую проверку.

Владельцы земельных участков могут самостоятельно проверить легитимное использование земельного участка с помощью сервиса «Чек-лист добросовестного землепользователя», который размещен на сайте правительства Пермского края в разделе «Услуги и сервисы» / «Земельно-имущественные отношения» по адресу: https://zpol.permkrai.ru/, и вовремя принять меры по устранению нарушения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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