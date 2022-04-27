Многих пермяков за границу не пустят долги

11.04 Среда, 27 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Совсем скоро майские праздники, а за ними долгожданное лето — пора отпусков. Но далеко не все пермяки, запланировавшие поездки за границу, смогут беспрепятственно покинуть пределы Российской Федерации.

С начала года судебными приставами Пермского края ограничены в праве выезда более 69 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные долги. Применение данной меры уже позволило взыскать около 145,5 млн рублей.

В рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах» УФССП России по Пермскому краю рекомендует гражданам, желающим выехать за границу, заблаговременно, не менее чем за 14 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.

Сделать это можно только с помощью официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» и Единого портала государственных услуг.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю предупреждает граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

Также злоумышленники могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств».

В соответствии с действующим законодательством и правилами информационной безопасности уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации», — комментирует руководитель УФССП России по Пермскому краю — главный судебных пристав Пермского края Сергей Неведомский.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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