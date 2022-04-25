Опрос: жители западных стран против военного конфликта с Россией

17.39 Вторник, 26 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Соцопросы жителей стран Запада показали, что подавляющее большинство европейцев и американцев выступают против вовлечения своих стран в конфликт с Россией и поставок вооружения в Украину.

Международная социологическая служба IPSOS провела опрос в 27 странах мира, продемонстрировавший несогласие граждан с вероятным вступлением в конфликт на Украине. О результатах сообщает ИА REGNUM: 72% опрошенных заявили, что их страны не должны участвовать в военных событиях. Выше всего этот показатель в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), Израиле и Малайзии (81%). Даже в странах, где несогласных меньше, показатель превышает половину опрошенных: в Канаде – 56%, Швеции – 58%, в Испании – 59%, Польше – 61%. Кроме того, 61% опрошенных из разных стран считает, что кризис не позволяет оказывать даже финансовую помощь Украине, также растет доля недовольных поставками оружия.

Схожие данные показывают и другие соцопросы. Немецкий институт Insa сообщает, что 50% жителей Германии отказались поддержать поставки вооружения Украине, сообщает газета «Взгляд». А опрос американского Quinnipiac University демонстрирует на этом фоне снижение рейтинга одобрения президента США Джо Байдена до 33% (год назад было 48%). Многие американцы не одобряют действия президента и ситуацию в стране — 87% опрошенных считают, что живут в постоянном кризисе, о чем говорит опрос Американской психологической ассоциации.

Обозреватель Fox News Такер Карлсон видит причину кризиса в антироссийских санкциях: «Экономику США дестабилизирует Белый дом. К примеру, среди прочего был запрещен импорт российской нефти. В результате цены на нефть немедленно выросли. Вот что происходит, когда вы встряхиваете рынок таким образом. Американцы пострадали сразу же. Россия всё равно может продавать свою нефть на глобальных рынках, ведь мир не присоединился к нашему бойкоту, это говорит о том, что в этой игре проигравший вовсе не Владимир Путин, он – победитель».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли канал незаконной миграции
25 апреля 2022
В екатеринбургской школе №79 возник конфликт с мамой первоклассницы
22 апреля 2022
Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге смогут принести фото погибших в Украине
25 апреля 2022
В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
20 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:39 Опрос: жители западных стран против военного конфликта с Россией
12:49 О том, что запись об ипотеке погашена, собственника недвижимости уведомит Росреестр
12:41 Пермяков приглашают на ярмарку выходного дня
12:16 Пьяная жительница Прикамья угнала «Ладу Гранту»
12:05 «Горьковка» представит книгу о геокультурном брендинге
10:08 «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»: судебные приставы Пермского края расскажут о мерах социальной поддержки населения
14:56 Пермяков приглашают на фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна»
13:58 Водительские права жителей Прикамья автоматически продлят на три года
13:35 В Прикамье работница магазина осуждена за присвоение 300 тысяч рублей
12:56 В Перми заработали сезонные маршруты автобусов
09:55 Чтобы беспрепятственно сдать в аренду помещение склада, пермяк выплатил 6,5 млн рублей долга
17:00 Пермские ТОС благоустраивают микрорайоны и организуют досуг местных жителей
14:49 Росреестр Пермского края поясняет, как узаконить второй этаж частного дома
13:48 В воскресенье в Перми временно изменится маршрут автобуса №54
13:42 Жителя Прикамья обвиняют в покушении на кражу икон
09:45 Более 6,5 тысячи человек в Пермском крае временно ограничены в праве на управление транспортными средствами
18:10 И.о. ректора ПНИПУ: рынок труда нуждается в специалистах в сфере электроники
13:53 В Перми началось заселение двух новостроек в Дзержинском и Мотовилихинском районе
13:25 Будущих десятиклассников приглашают на Дни открытых дверей пермские школы
13:00 Жителя Прикамья будут судить за незаконный оборот оружия
12:45 «Музыка Победы» прозвучит в «Горьковке»
Все новости
17:16 Москалькова: вневедомственная охрана Росгвардии должна дежурить в дошкольных учреждениях круглосуточно
16:41 После стрельбы в ульяновском детском саду возбуждено уголовное дело об убийстве
15:38 Президент Казахстана Токаев объявил о выходе из правящей партии «Аманат»
15:02 СМИ: в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду
14:40 Польша ввела санкции против 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии
13:19 Финский производитель сыров Valio продает бизнес в России
12:25 Глава МИД РФ Лавров заявил, что риски ядерного конфликта «нельзя недооценивать»
12:04 В Приднестровье взорваны две вышки связи, ретранслировавшие российское радио
10:24 Компания Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан из-за санкций
09:36 РБК: Совет законодателей 27 апреля обсудит отмену прямых губернаторских выборов
08:54 Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле Журавлевки и Головчино
18:00 Гендиректор фонда ВЦИОМ: после фильтрации информации в сети у россиян меняется отношение к ситуации на Украине
16:03 Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на известного российского тележурналиста
15:42 Патриарх Кирилл призвал россиян защищать независимость страны от могущественных центров власти
15:03 После взрыва в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
13:32 По программе детского туристического кешбэка россиянам вернули более 2,5 млрд рублей
12:51 В Госдуме предлагают причислять к иноагентам тех, кто не получает иностранных денег
11:41 В Японии обнаружили тела 11 пассажиров с затонувшего круизного судна
11:16 В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
09:52 Внуково стал вторым аэропортом в Москве, который ввел режим простоя
09:24 Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK