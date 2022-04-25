Опрос: жители западных стран против военного конфликта с Россией

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Соцопросы жителей стран Запада показали, что подавляющее большинство европейцев и американцев выступают против вовлечения своих стран в конфликт с Россией и поставок вооружения в Украину.Международная социологическая служба IPSOS провела опрос в 27 странах мира, продемонстрировавший несогласие граждан с вероятным вступлением в конфликт на Украине. О результатах сообщает ИА REGNUM: 72% опрошенных заявили, что их страны не должны участвовать в военных событиях. Выше всего этот показатель в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), Израиле и Малайзии (81%). Даже в странах, где несогласных меньше, показатель превышает половину опрошенных: в Канаде – 56%, Швеции – 58%, в Испании – 59%, Польше – 61%. Кроме того, 61% опрошенных из разных стран считает, что кризис не позволяет оказывать даже финансовую помощь Украине, также растет доля недовольных поставками оружия.Схожие данные показывают и другие соцопросы. Немецкий институт Insa сообщает, что 50% жителей Германии отказались поддержать поставки вооружения Украине, сообщает газета «Взгляд». А опрос американского Quinnipiac University демонстрирует на этом фоне снижение рейтинга одобрения президента США Джо Байдена до 33% (год назад было 48%). Многие американцы не одобряют действия президента и ситуацию в стране — 87% опрошенных считают, что живут в постоянном кризисе, о чем говорит опрос Американской психологической ассоциации.Обозреватель Fox News Такер Карлсон видит причину кризиса в антироссийских санкциях: «Экономику США дестабилизирует Белый дом. К примеру, среди прочего был запрещен импорт российской нефти. В результате цены на нефть немедленно выросли. Вот что происходит, когда вы встряхиваете рынок таким образом. Американцы пострадали сразу же. Россия всё равно может продавать свою нефть на глобальных рынках, ведь мир не присоединился к нашему бойкоту, это говорит о том, что в этой игре проигравший вовсе не Владимир Путин, он – победитель».