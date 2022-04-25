О том, что запись об ипотеке погашена, собственника недвижимости уведомит Росреестр

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Одновременно с записью о регистрации права собственности на квартиру или дом, приобретенные с использованием средств кредитных организаций, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится и запись об ипотеке.После того, как кредит будет погашен, эта запись подлежит снятию. Как поясняют в Управлении Росреестра по Пермскому краю, прекратить запись об ипотеке в ЕГРН должен сам банк, собственнику обращаться в многофункциональный центр «Мои документы» и Росреестр не нужно. После снятия записи объект недвижимости становится свободным от обременения.Но есть одно исключение. Если обеспеченное ипотекой обязательство было удостоверено документарной закладной, то заявление о погашении записи об ипотеке может подать и собственник на основании этой закладной (с отметкой о погашении кредитных средств). Кроме того, банк и собственник могут подать совместное заявление. В этом случае документы и заявление на погашение записи об ипотеке представляются в МФЦ.Запись об ипотеке погашается Росреестром в течение трех дней с момента поступления документов. После чего залогодателю и залогодержателю на электронную почту направляется уведомление о погашении. Госпошлину за погашение регистрационной записи об ипотеке уплачивать не нужно.Как самостоятельно проверить, снято ли обременение с недвижимости?- Бесплатно с помощью сервиса официального сайта Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»: https://www.rosreestr.gov.ru. Объект недвижимости можно найти по кадастровому, условному номерам или по его адресу. В разделе «Права и ограничения» должно быть пусто. При проверке нужно обратить внимание на дату обновления информации.- Также на сайте Росреестра в «Личном кабинете» в разделе «Мои объекты». Вход – с логином и паролем от портала Госуслуг. В разделе отображается информация о недвижимости. Если обременение снято, в графе «Сведения об ограничениях/обременениях прав» будет стоять прочерк. Информация предоставляется бесплатно.- Заказать выписку из ЕГРН, содержащую обновленные данные об объекте недвижимости. Это можно сделать с помощью электронных сервисов на сайтах Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ. Эта услуга платная.