Пермяков приглашают на ярмарку выходного дня

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе ярмарки откроются в Орджоникидзевском районе Перми.С 28 по 30 апреля с 12.00 до 20.00 торговые площадки будут работать на ул. Щербакова, 33 (у ДК им. Пушкина) и ул. Писарева, 10а. Здесь пермяки и гости столицы смогут купить качественную продукцию от фермеров – широкий ассортимент молока, сыров и молочных продуктов, мясных деликатесов, рыбы и копченостей, сухофрукты, орехи, мед, а также сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины.