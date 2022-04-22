Пермяков приглашают на ярмарку выходного дня
Пермский край: новости дня
На этой неделе ярмарки откроются в Орджоникидзевском районе Перми.
С 28 по 30 апреля с 12.00 до 20.00 торговые площадки будут работать на ул. Щербакова, 33 (у ДК им. Пушкина) и ул. Писарева, 10а. Здесь пермяки и гости столицы смогут купить качественную продукцию от фермеров – широкий ассортимент молока, сыров и молочных продуктов, мясных деликатесов, рыбы и копченостей, сухофрукты, орехи, мед, а также сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины.
С 28 по 30 апреля с 12.00 до 20.00 торговые площадки будут работать на ул. Щербакова, 33 (у ДК им. Пушкина) и ул. Писарева, 10а. Здесь пермяки и гости столицы смогут купить качественную продукцию от фермеров – широкий ассортимент молока, сыров и молочных продуктов, мясных деликатесов, рыбы и копченостей, сухофрукты, орехи, мед, а также сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины.
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