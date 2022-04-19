Пьяная жительница Прикамья угнала «Ладу Гранту»
Пермский край: новости дня
В Чернушке в отдел МВД за помощью в поиске пропавшей машины обратился мужчина 1966 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, заявитель рассказал, что около 10 утра припарковал «Ладу Гранту» возле транспортной компании по ул. Дзержинского и ненадолго отлучился. Двери машины он не запер, ключи оставил в замке зажигания. Спустя несколько минут вернулся, но автомобиль уже исчез.
Сотрудники уголовного розыска установили, что угонщицей стала девушка. Вскоре нашли похищенную машину и саму похитительницу, которая мирно спала у себя дома. 20-летняя местная жительница всю ночь выпивала, а утром решила поехать домой и возле дороги увидела припаркованную «Ладу». Не имея водительского удостоверения, нетрезвая девушка решила доехать до дома.
К счастью, угонщица никого не сбила и не стала участницей ДТП с жертвами, поясняют правоохранители.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники уголовного розыска установили, что угонщицей стала девушка. Вскоре нашли похищенную машину и саму похитительницу, которая мирно спала у себя дома. 20-летняя местная жительница всю ночь выпивала, а утром решила поехать домой и возле дороги увидела припаркованную «Ладу». Не имея водительского удостоверения, нетрезвая девушка решила доехать до дома.
К счастью, угонщица никого не сбила и не стала участницей ДТП с жертвами, поясняют правоохранители.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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