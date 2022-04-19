Пьяная жительница Прикамья угнала «Ладу Гранту»

12.16 Вторник, 26 апреля 2022
Пермский край: новости дня
В Чернушке в отдел МВД за помощью в поиске пропавшей машины обратился мужчина 1966 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, заявитель рассказал, что около 10 утра припарковал «Ладу Гранту» возле транспортной компании по ул. Дзержинского и ненадолго отлучился. Двери машины он не запер, ключи оставил в замке зажигания. Спустя несколько минут вернулся, но автомобиль уже исчез.

Сотрудники уголовного розыска установили, что угонщицей стала девушка. Вскоре нашли похищенную машину и саму похитительницу, которая мирно спала у себя дома. 20-летняя местная жительница всю ночь выпивала, а утром решила поехать домой и возле дороги увидела припаркованную «Ладу». Не имея водительского удостоверения, нетрезвая девушка решила доехать до дома.

К счастью, угонщица никого не сбила и не стала участницей ДТП с жертвами, поясняют правоохранители.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по ст. «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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