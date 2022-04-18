«Горьковка» представит книгу о геокультурном брендинге
Пермский край: новости дня
29 апреля в 15:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация научного издания «Геокультурный потенциал пермского города: стратегия, бренд, дизайн» (16+).
На презентации выступят авторы книги: доктор исторических наук, профессор кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Дианов и кандидат культурологии, доцент кафедры дизайна, графики и начертательной геометрии Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Дианова.
Авторы расскажут о развитии геокультурного брендинга на территории Пермского края. «Всякая территория – сельское поселение, город, небольшая местность, крупный район, страна – может быть репрезентирована как целенаправленный, детально структурированный образ. Этот образ территории может быть выстроен, сформирован как геокультурный бренд. Геокультурный бренд территории является ее стратегическим активом», - пояснили организаторы.
Книга будет интересна краеведам, историкам и культурологам, а также всем, кто увлекается заявленной темой. Вход на презентацию свободный. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж). Для справок: 236-28-01.
На презентации выступят авторы книги: доктор исторических наук, профессор кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Дианов и кандидат культурологии, доцент кафедры дизайна, графики и начертательной геометрии Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Дианова.
Авторы расскажут о развитии геокультурного брендинга на территории Пермского края. «Всякая территория – сельское поселение, город, небольшая местность, крупный район, страна – может быть репрезентирована как целенаправленный, детально структурированный образ. Этот образ территории может быть выстроен, сформирован как геокультурный бренд. Геокультурный бренд территории является ее стратегическим активом», - пояснили организаторы.
Книга будет интересна краеведам, историкам и культурологам, а также всем, кто увлекается заявленной темой. Вход на презентацию свободный. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж). Для справок: 236-28-01.
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