«Горьковка» представит книгу о геокультурном брендинге

Марина Осипова © Вечерние ведомости

29 апреля в 15:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация научного издания «Геокультурный потенциал пермского города: стратегия, бренд, дизайн» (16+).На презентации выступят авторы книги: доктор исторических наук, профессор кафедры государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Дианов и кандидат культурологии, доцент кафедры дизайна, графики и начертательной геометрии Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Дианова.Авторы расскажут о развитии геокультурного брендинга на территории Пермского края. «Всякая территория – сельское поселение, город, небольшая местность, крупный район, страна – может быть репрезентирована как целенаправленный, детально структурированный образ. Этот образ территории может быть выстроен, сформирован как геокультурный бренд. Геокультурный бренд территории является ее стратегическим активом», - пояснили организаторы.Книга будет интересна краеведам, историкам и культурологам, а также всем, кто увлекается заявленной темой. Вход на презентацию свободный. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж). Для справок: 236-28-01.